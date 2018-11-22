Затраты на проект ЮГК не превысят $40 млрд - вице-президент BP

Затраты в рамках проекта создания Южного газового коридора (ЮГК) не превысят $40 млрд, заявил вице-президент BP по ЮГК Джозеф Мерфи.

«Главное в том, что все работы идут в соответствии с графиком. Обычно такие мегапроекты отстают от ранее установленного графика. Но ввиду того, что проект реализовывался по графику, у нас не было перерасхода средств и непредвиденных обстоятельств. В рамках установленного бюджета операционные затраты ВР составляют 20%»,- заявил Д.Мерфи агентству S&P Global.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивалась более $40 млрд. Запуск проекта состоялся 29 мая 2018 года.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Б.Рустамбеков