Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9368 RUR   0.0259 GBR   2.1726 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 25 Ноя 26 Ноя 12°

ТЭК 22.11.2018 18:13

Затраты на проект ЮГК не превысят $40 млрд - вице-президент BP

Затраты в рамках проекта создания Южного газового коридора (ЮГК) не превысят $40 млрд, заявил вице-президент BP по ЮГК Джозеф Мерфи.

«Главное в том, что все работы идут в соответствии с графиком. Обычно такие мегапроекты отстают от ранее установленного графика. Но ввиду того, что проект реализовывался по графику, у нас не было перерасхода средств и непредвиденных обстоятельств. В рамках установленного бюджета операционные затраты ВР составляют 20%»,- заявил Д.Мерфи агентству S&P Global.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивалась более $40 млрд. Запуск проекта состоялся 29 мая 2018 года.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЮГК, ЗАТРАТЫ


Похожие новости


Проект ЮГК имеет большое значение для обеспечения энергобезопасности Европы и для диверсификации поставок газа в Болгарию-посол Баку готов расширять сотрудничество с Софией в газовой сфере – президент Азербайджана Проект ЮГК обеспечил итальянские компании многомиллиардными контрактами – МИД Азербайджана Шефчович и министры ряда стран примут участие в третьем заседании Консультативного совета по ЮГК в Баку США поддержит усилия партнеров по реализации Южного газового коридора – Обама Проект «Южного газового коридора» будет реализован вовремя – президент Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]