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СНГ 22.11.2018 20:24

Более тысячи военнослужащих РФ приняли участие в антитеррористических учениях на Каспийской флотилии

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске отработаны действия при угрозе террористического акта с использованием подводных диверсионных групп, сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа.

"Противодиверсионные катера, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акваториях пункта базирования. В целях уничтожения условных боевых пловцов было проведено учебное гранатометание на различных курсах движения", - говорится в сообщении.

Затем группы боевых пловцов спустились в воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.

"Кроме того, пловцы отработали вопросы поражения мишеней, обозначающих "подводных диверсантов" под водой, с использованием специального оружия 5,66-мм автоматов АПС и 4,5-мм пистолетов СПП-1", - информирует пресс-служба.

Одновременно подразделения морской пехоты отразили нападение условных диверсантов на военный городок. По тревоге было поднято подразделение антитеррора. В результате предпринятых действий военнослужащие заблокировали и уничтожили диверсантов.

Также, сообщает пресс-служба, в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.

Всего в учебных мероприятиях было задействовано более 1 тыс. военнослужащих, около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 30 единиц вооружения и военной техники Каспийской флотилии.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, АНТИТЕРРОР, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]