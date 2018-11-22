Более тысячи военнослужащих РФ приняли участие в антитеррористических учениях на Каспийской флотилии

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске отработаны действия при угрозе террористического акта с использованием подводных диверсионных групп, сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа.
"Противодиверсионные катера, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акваториях пункта базирования. В целях уничтожения условных боевых пловцов было проведено учебное гранатометание на различных курсах движения", - говорится в сообщении.
Затем группы боевых пловцов спустились в воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.
"Кроме того, пловцы отработали вопросы поражения мишеней, обозначающих "подводных диверсантов" под водой, с использованием специального оружия 5,66-мм автоматов АПС и 4,5-мм пистолетов СПП-1", - информирует пресс-служба.
Одновременно подразделения морской пехоты отразили нападение условных диверсантов на военный городок. По тревоге было поднято подразделение антитеррора. В результате предпринятых действий военнослужащие заблокировали и уничтожили диверсантов.
Также, сообщает пресс-служба, в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.
Всего в учебных мероприятиях было задействовано более 1 тыс. военнослужащих, около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 30 единиц вооружения и военной техники Каспийской флотилии.
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