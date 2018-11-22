Британия и ЕС после Brexit будут сотрудничать в сфере внешней политики - декларация

Сотрудничество Евросоюза и Британии во внешней политике будет иметь большое значение для сторон по завершении процесса Brexit, говорится в тексте декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС, согласованной в четверг.

"Стороны будут формировать поставленные цели во внешней политике и достигать их в соответствии с их стратегиями и интересами в области безопасности, а также для реализации их законов", - отмечается в документе.

В декларации подчеркивается, что стороны "будут самостоятельно решать в ходе переговоров на высшем уровне и в рамках международных организаций, где и как именно они будут проводить переговоры по внешней политике".

При этом в документе отмечается, что будущие отношения между Британией и ЕС должны быть гибкими и эффективными, в том числе в кризисное время.

Помимо этого, стороны намерены сотрудничать для защиты своих граждан и подданных от различных угроз.

Так, речь идет о "защите граждан от внешних угроз, в том числе и от новых, о предотвращении конфликтов, укреплении международной безопасности, в том числе совместно с США и НАТО, а также о принятии мер для решения таких проблем, как терроризм и нелегальная миграция".

Ранее в четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС.

Премьер-министр Великобритании Т.Мэй в четверг заявляла, что она уверена в том, что Лондон сможет 25 ноября на саммите лидеров ЕС согласовать условия выхода Великобритании из Евросоюза.