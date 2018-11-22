Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9368 RUR   0.0259 GBR   2.1726 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 25 Ноя 12° 26 Ноя 12°

Дальнее зарубежье 22.11.2018 20:45

Британия и ЕС после Brexit будут сотрудничать в сфере внешней политики - декларация

Сотрудничество Евросоюза и Британии во внешней политике будет иметь большое значение для сторон по завершении процесса Brexit, говорится в тексте декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС, согласованной в четверг.

"Стороны будут формировать поставленные цели во внешней политике и достигать их в соответствии с их стратегиями и интересами в области безопасности, а также для реализации их законов", - отмечается в документе.

В декларации подчеркивается, что стороны "будут самостоятельно решать в ходе переговоров на высшем уровне и в рамках международных организаций, где и как именно они будут проводить переговоры по внешней политике".

При этом в документе отмечается, что будущие отношения между Британией и ЕС должны быть гибкими и эффективными, в том числе в кризисное время.

Помимо этого, стороны намерены сотрудничать для защиты своих граждан и подданных от различных угроз.

Так, речь идет о "защите граждан от внешних угроз, в том числе и от новых, о предотвращении конфликтов, укреплении международной безопасности, в том числе совместно с США и НАТО, а также о принятии мер для решения таких проблем, как терроризм и нелегальная миграция".

Ранее в четверг ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС.

Премьер-министр Великобритании Т.Мэй в четверг заявляла, что она уверена в том, что Лондон сможет 25 ноября на саммите лидеров ЕС согласовать условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ЕС, ПОЛИТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


ЕС и Великобритания согласовали декларацию по Brexit, курс фунта растет ЕС и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit Туск не разделяет оптимизма Мэй по проекту соглашения о Brexit ЕС и Великобритания начнут переговоры о будущих отношениях сразу после Brexit - Барнье Выход Великобритании из ЕС без соглашения вероятен как никогда прежде - Туск Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]