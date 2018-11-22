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Дальнее зарубежье 22.11.2018 21:03

Трамп заявил о готовности перекрыть границу с Мексикой из-за нелегалов

Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил перекрыть границу с Мексикой в том случае, если ситуация с нелегалами, пытающимися попасть на американскую территорию, выйдет из-под контроля, сообщает издание "Вашингтон экзаминер".

"Если мы решим, что дело выходит из-под контроля... если мы решим, что (ситуация - ИФ) дошла до уровня, где мы рискуем потерять контроль, или наши люди начнут получать ранения, мы полностью закроем доступ в нашу страну на некоторое время, пока не восстановим контроль", - сказал Д.Трамп журналистам в резиденции Мар-о-Лаго.

Он уточнил, что речь идет обо всей американо-мексиканской границе.

При этом президент подчеркнул, что от подобных мер пострадает экономика Мексики, поскольку вместе с экстренными мерами будет прекращена торговля между странами через границу.

Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон направил не менее 5,8 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

Накануне шеф Пентагона Дж.Мэттис заявил, что Белый дом предоставил его ведомству больше полномочий для защиты сотрудников Бюро таможенного и пограничного контроля США на южной границе страны.

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Тэги: США, ТРАМП, ГРАНИЦА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]