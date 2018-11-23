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Дальнее зарубежье 23.11.2018 09:15

Саудовский принц отправился в первое иностранное турне после инцидента с Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд в четверг отправился в первое международное турне после скандальной истории с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Наследник саудовского престола в ближайшие дни посетит несколько арабских стран по просьбе короля Салмана Аль Сауда, отмечается в сообщении.

Известно, что в частности кронпринц посетит Дубай.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Во время убийства Дж.Хашкаджи в генконсульстве находилась официальная делегация из Эр-Рияда, члены которой связаны с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ПРИНЦ, ТУРНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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