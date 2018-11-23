Саудовская Аравия в январе может сократить экспорт нефти еще сильнее, чем в декабре

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ожидает, что в январе поставки нефти из страны будут еще ниже, чем в декабре.

По словам министра, которые передает агентство Bloomberg, в настоящее время добыча нефти Саудовской Аравии находится на рекордно высоком уровне за последние годы, выше 10,7 млн б/с.

"В октябре мы добывали 10,7 млн б/с, сейчас - выше этого уровня. Точно будет известно, когда закончится месяц", - сказал Х.аль-Фалих.

"Мы не будем заливать рынок. Мы не будем поставлять нефть, в которой не нуждаются наши покупатели. И мы начнем это делать (сокращать поставки нефти - ИФ) в декабре, и я ожидаю, что мы продолжим делать это и в новом году", - отметил министр.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что добыча Саудовской Аравии в ноябре составляет порядка 10,8-10,9 млн б/с. При этом в отдельные дни поставки на рынок превышали 11 млн б/с за счет внутренних и внешних запасов.

Предыдущий рекорд добычи был установлен в ноябре 2016 года на уровне 10,72 млн б/с. В январе 2017 года добыча падала до 9,8 млн б/с.

Согласно данным самой Саудовской Аравии, представленным в ОПЕК, в октябре страна добывала 10,65 млн б/с.

Х.аль Фалих также сообщал, что в связи с более низким сезонным спросом в конце года ожидает сокращения поставок нефти Саудовской Аравии в декабре на 500 тыс. б/с по сравнению с ноябрем.

"По мере того, как год подходит к концу, клиенты, как правило, сокращают свои расходы", - сказал Х.аль-Фалих. "Насколько нам известно, январский спрос на нефть Саудовской Аравии будет еще ниже", - подчеркнул министр.

"Никому не нужно заливать нефтью рынок и создавать избыток, подобный тому, что мы видели три года назад, что привело к спаду глобальной экономики, так как это навредило и производителям, и компаниям, и странам", - отметил Х.аль-Фалих. "И многие из этих компаний находятся в США. Все заинтересованы в этом", - добавил он.