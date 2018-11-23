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Дальнее зарубежье 23.11.2018 09:09

Трамп не исключил возможности посещения Афганистана

Президент США Дональд Трамп намекнул, что может отправиться с визитом в Афганистан, передает в четверг афганский телеканал "Толо".

По его информации, Д.Трамп в ходе телефонного поздравления американского контингента в Афганистане с Днем благодарения, сказал генералу американских ВВС, что готов с ним встретиться, когда тот вернется домой в США. "Или может быть, я встречусь с Вами там. Никогда не знаешь, что может случиться", - добавил американский президент.

Кроме того, Д.Трамп заявил в четверг, что США ведут "самые активные переговоры" по установлению мира в Афганистане, но не знает, насколько успешными они будут.

"Я действительно полагаю, что народ Афганистана устал от боев. Мы говорим о мире, и мы посмотрим, что произойдет. Наши переговоры продолжаются. Я не знаю, будут ли они успешными, может быть, и нет. Кто знает?", - сказал Д.Трамп.

Движение Талибан" подтвердило в понедельник, что его члены на прошлой неделе встречались с представителями США в Катаре. На встрече стороны обсуждали урегулирование конфликта в Афганистане путем переговоров.

Ранее агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники сообщало, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и члены движения "Талибан" провели в Катаре трехдневные переговоры.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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Тэги: США, ТРАМП, АФГАНИСТАН, ВИЗИТ


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