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Дальнее зарубежье 23.11.2018 09:10

Трампа раскритиковали за политизацию праздничной речи в День благодарения - СМИ

Президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой за политизацию его выступления на День благодарения перед военнослужащими, сообщает британская газета "Индепендент".

В частности газета отмечает, что во время телеконференции американский президент заявил солдатам о серьезной проблеме с миграцией и о необходимости держать "нежелательные элементы подальше от американских границ" после того, как Апелляционный суд девятого округа вынес ряд решений, противоречащих миграционной политике Белого дома.

"Это ужасно, когда судьи берут на себя то, чем должны вы заниматься, когда они говорят вам, как защищать свои границы. Это позор", - заявил Д.Трамп.

"Это, к сожалению, было предсказуемо, и этого можно было избежать. Поведение президента в ходе этого выступления, манера, с которой он это подал, демонстрирует полное пренебрежение к тому, что значит военная служба", - сказал в интервью американскому телеканалу Си-Эн-Эн контр-адмирал США в отставке Джон Кирби.

"Каким бы ни был авторитет президента, он не может переписывать миграционные законы, чтобы навязать условия, с которыми не согласен конгресс", - отмечает представитель Апелляционного суда девятого округа Джон Тайгар после того, как Д.Трамп раскритиковал действия суда.

"У нас нет судей Обамы, судей Трампа, судей Буша или Клинтона. У нас есть невероятная команда преданных судей, которые делают все возможное, чтобы гарантировать права тех, кто перед ними предстает", - сказал председатель Верховного суда США Джон Робертс в ответ на обвинения президента в том, что Джон Тайгар - это "судья Обамы".

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Тэги: США, ТРАМП, ПРАЗДНИК, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]