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Дальнее зарубежье 23.11.2018 09:32

США рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Мексики - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности сотрудничать с новым правительством Мексики, в том числе и по вопросу создания рабочих мест в регионе.

"Я рассчитываю на сотрудничество с новым правительством Мексики по всем аспектам наших отношений, включая изучение возможностей стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа Мексики", - следует из поступившего в "Интерфакс" заявления госсекретаря США.

М.Помпео подтвердил, что караваны мигрантов, находящиеся сейчас на территории Мексики, не будут допущены в США.

"Караванам не будет разрешен въезд в Соединенные Штаты. Существует реальная угроза для безопасности и обеспечения прав человека для мигрантов со стороны тех, кто хотел бы нажиться на них", - следует из сообщения госдепа.

Новое правительство Мексики будет сформировано после инаугурации избранного главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая запланирована на 1 декабря.

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Тэги: США, МЕКСИКА, ПОМПЕО, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]