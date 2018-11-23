Британская полиция распространила новый видеоролик о пребывании в Солсбери россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых она подозревает в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте текущего года.

В частности, камерами слежения записаны прибытие россиян и их перемещения по Солсбери.

Полиция обратилась с просьбой ко всем, кто мог видеть показанных на видео российских граждан, или же называемый "поддельным" флакон из под духов "Нина Ричи", в котором якобы было доставлено отравляющее вещество "Новичок", сообщить об этом властям.

В начале марта в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.