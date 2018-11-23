Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9368 RUR   0.0259 GBR   2.1726 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 25 Ноя 12° 26 Ноя 12°

Дальнее зарубежье 23.11.2018 09:45

Британская полиция продолжает искать свидетелей по "делу Скрипалей" в Солсбери

Британская полиция распространила новый видеоролик о пребывании в Солсбери россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых она подозревает в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте текущего года.

В частности, камерами слежения записаны прибытие россиян и их перемещения по Солсбери.

Полиция обратилась с просьбой ко всем, кто мог видеть показанных на видео российских граждан, или же называемый "поддельным" флакон из под духов "Нина Ричи", в котором якобы было доставлено отравляющее вещество "Новичок", сообщить об этом властям.

В начале марта в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОЛСБЕРИ, ПОЛИЦИЯ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


ЕС остается на стороне Великобритании в "деле Скрипалей" Лавров: РФ призывает Британию к сотрудничеству в рамках возбужденного СКР дела по факту покушения на убийство Скрипалей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]