Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9368 RUR   0.0259 GBR   2.1726 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 25 Ноя 12° 26 Ноя 12°

Дальнее зарубежье 23.11.2018 10:00

Германия готова к тому, что Великобритания покинет ЕС с нарушениями соглашения по Brexit - глава германского минфина

Германия рассчитывает на спокойный выход Великобритании из ЕС, но не исключает, что в процессе выхода могут быть нарушены условия соглашения о "разводе", заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

"Мы очень тщательно готовимся к обоим вариантам - контролируемому и неконтролируемому выходу Великобритании. Оба сценария ставят перед нами сложные задачи, но мы можем и будем с ними справляться", - заявил министр в интервью газете Passauer Neue Presse, которое опубликовано в пятницу.

Он отметил: "Нерегулируемый Brexit был бы худшим результатом для Европы, но особенно для Великобритании, потому что это сильно ударит по британской экономике".

Представители Лондона и Брюсселя накануне согласовали проект декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

"Председатель Еврокомиссии проинформировал меня о том, что проект был согласован на уровне переговорщиков. Он был согласован на политическом уровне, теперь его предстоит одобрить лидерам (стран ЕС - ИФ)", - написал в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск

в Twitter.

Он отметил, что отправил проект на изучение лидерам 27 стран, которые останутся в ЕС после Brexit.

Как сообщалось, в проекте соглашения о будущих отношениях в частности, говорится, что ЕС будет после Brexit признавать независимую политику Великобритании в сфере торговли. Стороны, согласно проекту, намерены создать зону свободной торговли и тесно сотрудничать по регулятивным и таможенным вопросам.

В тексте подчеркивается, что стороны, выстраивая в дальнейшем двусторонние отношения, должны будут гарантировать независимость принятия решений Великобританией. Но при этом британские решения не должны будут противоречить принципам ЕС, регулирующим функционирование Единого рынка и Таможенного союза.

Согласно документу, Великобритания должна будет соблюдать положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ВАРИАНТЫ


Похожие новости


Британский премьер и германский канцлер подтвердили готовность к противостоянию России единым фронтом Великобритания после Brexit не будет иметь в ЕС таких же прав, как сейчас - Меркель К 2016 году из Германии на родину вернутся 11 тыс. британских солдат

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]