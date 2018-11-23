Германия готова к тому, что Великобритания покинет ЕС с нарушениями соглашения по Brexit - глава германского минфина

Германия рассчитывает на спокойный выход Великобритании из ЕС, но не исключает, что в процессе выхода могут быть нарушены условия соглашения о "разводе", заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

"Мы очень тщательно готовимся к обоим вариантам - контролируемому и неконтролируемому выходу Великобритании. Оба сценария ставят перед нами сложные задачи, но мы можем и будем с ними справляться", - заявил министр в интервью газете Passauer Neue Presse, которое опубликовано в пятницу.

Он отметил: "Нерегулируемый Brexit был бы худшим результатом для Европы, но особенно для Великобритании, потому что это сильно ударит по британской экономике".

Представители Лондона и Брюсселя накануне согласовали проект декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

"Председатель Еврокомиссии проинформировал меня о том, что проект был согласован на уровне переговорщиков. Он был согласован на политическом уровне, теперь его предстоит одобрить лидерам (стран ЕС - ИФ)", - написал в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск

в Twitter.

Он отметил, что отправил проект на изучение лидерам 27 стран, которые останутся в ЕС после Brexit.

Как сообщалось, в проекте соглашения о будущих отношениях в частности, говорится, что ЕС будет после Brexit признавать независимую политику Великобритании в сфере торговли. Стороны, согласно проекту, намерены создать зону свободной торговли и тесно сотрудничать по регулятивным и таможенным вопросам.

В тексте подчеркивается, что стороны, выстраивая в дальнейшем двусторонние отношения, должны будут гарантировать независимость принятия решений Великобританией. Но при этом британские решения не должны будут противоречить принципам ЕС, регулирующим функционирование Единого рынка и Таможенного союза.

Согласно документу, Великобритания должна будет соблюдать положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.