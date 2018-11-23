Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 ноября ЦБА установил 1,9403 манат/1EUR (22 ноября - 1,9368 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 ноября установил 0,0259 манат/1RUB (22 ноября - 0,0259 манат /1RUB).

А. Мамедов