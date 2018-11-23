Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 23 ноября ЦБА установил 1,9403 манат/1EUR (22 ноября - 1,9368 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 ноября установил 0,0259 манат/1RUB (22 ноября - 0,0259 манат /1RUB).
А. Мамедов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Туркменистан привержены тесному взаимодействию на Каспии – Бердымухамедов
Азербайджан и Туркменистан подписали 20 документов для развития двустороннего сотрудничества
Спецслужбы Азербайджана пресекли канал финансирования террористов в Сирии
Турпоток из Азербайджана в январе-октябре увеличился на 16%
Граждане Ирана пытались проникнуть на территорию Азербайджана по поддельным «итальянским» паспортам - ГПС
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Три террориста, напавшие на генконсульство КНР в пакистанском Карачи, ликвидированы - ТВ
Китай не допустит ущемления своих интересов на саммите G20 - МИД КНР
Германия готова к тому, что Великобритания покинет ЕС с нарушениями соглашения по Brexit - глава германского минфина
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра
Тысячи абонентов Bakcell пользуются преимуществами услуги SMSRadar
В РИКЦ в Баку представлена очередная выставка «Сюжеты о России»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»