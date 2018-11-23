Два полицейских стали жертвами нападения неизвестных на генконсульство КНР в пакистанском Карачи - СМИ

Два полицейских погибли в пакистанском городе Карачи в перестрелке с тремя неизвестными, которые совершили нападение на генеральное консульство Китая, сообщили местные СМИ.
Три человека открыли стрельбу перед зданием китайской дипмиссии. Полицейские вступили с ними в перестрелку.
Официальная информация об инциденте пока не поступала.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»