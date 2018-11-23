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Инфраструктура и тендеры 23.11.2018 09:47

АЖД объявило тендер на создание системы связи в рамках проекта Баку-Беюк Кесик

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) объявило отбор на создание системы связи в рамках проекта Баку-Беюк Кесик-Баку, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 200 манатов.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта, опыт и финансовое положение претендента.

Тендерные предложения компаний принимаются до 21 декабря 2018 года. Тендерная процедура состоится 24 декабря.

Телефон для справок: (+99412)499-66-17. Контактное лицо: Нилюфер Исмайлова.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЖД, ТЕНДЕР, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]