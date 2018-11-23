АЖД объявило тендер на создание системы связи в рамках проекта Баку-Беюк Кесик

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) объявило отбор на создание системы связи в рамках проекта Баку-Беюк Кесик-Баку, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 200 манатов.
Главными критериями оценки тендерных предложений станут низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта, опыт и финансовое положение претендента.
Тендерные предложения компаний принимаются до 21 декабря 2018 года. Тендерная процедура состоится 24 декабря.
Телефон для справок: (+99412)499-66-17. Контактное лицо: Нилюфер Исмайлова.
Б.Рустамбеков
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