Три террориста, напавшие на генконсульство КНР в пакистанском Карачи, ликвидированы - ТВ

Три террориста, совершившие нападение на генеральное консульство Китая в пакистанском городе Карачи, уничтожены силами спецназа и местной полиции, сообщил телеканал Geo ТV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщалось, в пятницу утром три человека открыли стрельбу перед зданием китайской дипмиссии и подорвали ручную гранату. Полицейские вступили с ними в перестрелку. В результате два сотрудника полиции погибли, один получил ранения.

По данным телеканала, нападавшие были в поясах смертников.

По информации китайского информагентства "Синьхуа", несколько террористов на автомашине приехали в район, где помимо китайской дипмиссии расположены другие иностранные учреждения, и открыли огонь по полицейским.

Прибывший на место спецназ окружил район, проводится операция по зачистке его от еще находящихся там трех-четырех боевиков, с которыми продолжается перестрелка.

По предварительной информации, никто из дипломатов и сотрудников китайской дипмиссии не пострадал.