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Дальнее зарубежье 23.11.2018 10:26

Три террориста, напавшие на генконсульство КНР в пакистанском Карачи, ликвидированы - ТВ

Три террориста, совершившие нападение на генеральное консульство Китая в пакистанском городе Карачи, уничтожены силами спецназа и местной полиции, сообщил телеканал Geo ТV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщалось, в пятницу утром три человека открыли стрельбу перед зданием китайской дипмиссии и подорвали ручную гранату. Полицейские вступили с ними в перестрелку. В результате два сотрудника полиции погибли, один получил ранения.

По данным телеканала, нападавшие были в поясах смертников.

По информации китайского информагентства "Синьхуа", несколько террористов на автомашине приехали в район, где помимо китайской дипмиссии расположены другие иностранные учреждения, и открыли огонь по полицейским.

Прибывший на место спецназ окружил район, проводится операция по зачистке его от еще находящихся там трех-четырех боевиков, с которыми продолжается перестрелка.

По предварительной информации, никто из дипломатов и сотрудников китайской дипмиссии не пострадал.

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Тэги: ПАКИСТАН, КИТАЙ, ГЕНКОСУЛЬСТВО, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]