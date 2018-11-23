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23.11.2018 10:27

Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра

21 ноября 2018 года в Доме-музее Таира Салахова в Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» состоялась встреча с поклонниками творчества народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств, лауреата многих международных премий Таира Салахова.

Как известно, Баку является родиной всемирно известного художника.

Перед гостями творческого вечера выступила директор Дома-музея Сеадет Мирзоева. Затем был показан документальный фильм режиссера Зии Шихлинского «Художник, рисующий сердцем». Участники встречи ознакомились с работами мастера, осмотрели экспонаты музея.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]