Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра

21 ноября 2018 года в Доме-музее Таира Салахова в Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» состоялась встреча с поклонниками творчества народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств, лауреата многих международных премий Таира Салахова.
Как известно, Баку является родиной всемирно известного художника.
Перед гостями творческого вечера выступила директор Дома-музея Сеадет Мирзоева. Затем был показан документальный фильм режиссера Зии Шихлинского «Художник, рисующий сердцем». Участники встречи ознакомились с работами мастера, осмотрели экспонаты музея.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»