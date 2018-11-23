Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра

21 ноября 2018 года в Доме-музее Таира Салахова в Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» состоялась встреча с поклонниками творчества народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств, лауреата многих международных премий Таира Салахова.

Как известно, Баку является родиной всемирно известного художника.

Перед гостями творческого вечера выступила директор Дома-музея Сеадет Мирзоева. Затем был показан документальный фильм режиссера Зии Шихлинского «Художник, рисующий сердцем». Участники встречи ознакомились с работами мастера, осмотрели экспонаты музея.