Гражданин Таджикистана, подозреваемый в разбое, скончался в отделе полиции, следствие начало проверку

Столичные следователи проводят проверку по факту смерти подозреваемого в разбое в отделе полиции, телесные повреждений на умершем не выявлено, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Днем 21 ноября 2018 года в служебном кабинете одного из районных отделов полиции на востоке Москвы было обнаружено тело мужчины, задержанного сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу о разбое, совершенном в особо крупном размере. По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка", - сказала Ю.Иванова.

По предварительным данным, рассказала она, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание, прибывшие на место медики констатировали его смерть.

В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено, сообщила представитель следствия.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметила она.

Между тем, осведомленный источник агентства сообщил, что предварительной причиной смерти мужчины считается острая сердечная недостаточность. Он добавил, что умерший - гражданин Таджикистана.