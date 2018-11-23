Не менее 10 военных погибли при взрыве на востоке Афганистана

Взрыв прогремел в пятницу в мечети на территории полка Национальной армии Афганистана в восточной афганской провинции Хост, не менее 10 военнослужащих погибли, еще 15 человек получили ранения, сообщает интернет-портал Ariana News.

По данным телеканала Tolo News, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в мечети в уезде Мандо Зай.

Ни одна из антиправительственных вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.