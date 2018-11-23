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Дальнее зарубежье 23.11.2018 14:36

Не менее 10 военных погибли при взрыве на востоке Афганистана

Взрыв прогремел в пятницу в мечети на территории полка Национальной армии Афганистана в восточной афганской провинции Хост, не менее 10 военнослужащих погибли, еще 15 человек получили ранения, сообщает интернет-портал Ariana News.

По данным телеканала Tolo News, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в мечети в уезде Мандо Зай.

Ни одна из антиправительственных вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]