Грузинский патриарх призвал кандидатов в президенты достойно встретить итоги второго тура выборов

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил уверенность в том, что оба кандидата в президенты проявят достоинство и примут итоги второго тура выборов 28 ноября, вне зависимости от того, кто победит.

"Я рад, что сегодня в храме присутствуют наши министры, наши кандидаты в президенты - Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Уверен, что вы достойно встретите победу и поражение. Но я хочу пожелать следующее: кто бы ни победил, не нужно думать, что он лучше другого", - заявил Илия Второй в пятницу на праздничной службе в день Святого Георгия в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.

"Уверен, что вы, те, кто прошел этот сложный (предвыборный - ИФ) период, поможете друг другу, кто бы не стал победителем. Святой Георгий поможет вам", - сказал патриарх.

Предстоятель Грузинской церкви передал обоим кандидатам иконы Святого Георгия и поздравил с праздником.

В Грузии день Святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечается дважды в год - 6 мая и 23 ноября. Ноябрьская дата имеет статус государственного праздника и официального выходного.

Во втором туре президентских выборов, который состоится в Грузии 28 ноября, гражданам предстоит сделать выбор между независимым кандидатом Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и Григолом Вашадзе, выдвинутого от оппозиционного объединения "Сила в единстве", представляющего основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение".

28 октября в ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а Г.Вашадзе - 37,74%.