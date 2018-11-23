Авиакомпания "ИрАэро" получила допуски Росавиации, позволяющие выполнять рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Баку, Гянджу, Ларнаку (Кипр).
В каждом случае речь идет о частоте до семи рейсов в неделю, свидетельствует материалы по итогам заседания профильной комиссии при Минтрансе РФ.
Согласно сайту "ИрАэро", компания базируется в аэропортах Иркутска, Якутска, Новосибирска и Магадана. Комментарием пресс-службы "ИрАэро" относительно планов открыть рейсы из подмосковного аэропорта "Интерфакс" пока не располагает.
В настоящее время "Жуковский" обслуживает рейсы российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Pegas Fly, киргизских Avia Traffic Company и Air Manas, белорусской "Белавиа", турецких Onur Air и SunExpress. Ранее в ноябре гендиректор "Рампорт Аэро" (оператор "Жуковского") Томас Вайшвила заявил, что в 2019 году аэропорт планирует привлечь новых авиаперевозчиков, не уточняя, каких именно.
Позднее сообщалось, что допуски Росавиации к полетам из "Жуковского" в Афины, Милан и Хельсинки получил российский чартер iFly. В пресс-службе компании "Интерфаксу" подтвердили, что начало полетов запланировано на I полугодие 2019 года.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»