Авиакомпания "ИрАэро" получила допуски Росавиации, позволяющие выполнять рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Баку, Гянджу, Ларнаку (Кипр).

В каждом случае речь идет о частоте до семи рейсов в неделю, свидетельствует материалы по итогам заседания профильной комиссии при Минтрансе РФ.

Согласно сайту "ИрАэро", компания базируется в аэропортах Иркутска, Якутска, Новосибирска и Магадана. Комментарием пресс-службы "ИрАэро" относительно планов открыть рейсы из подмосковного аэропорта "Интерфакс" пока не располагает.

В настоящее время "Жуковский" обслуживает рейсы российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Pegas Fly, киргизских Avia Traffic Company и Air Manas, белорусской "Белавиа", турецких Onur Air и SunExpress. Ранее в ноябре гендиректор "Рампорт Аэро" (оператор "Жуковского") Томас Вайшвила заявил, что в 2019 году аэропорт планирует привлечь новых авиаперевозчиков, не уточняя, каких именно.

Позднее сообщалось, что допуски Росавиации к полетам из "Жуковского" в Афины, Милан и Хельсинки получил российский чартер iFly. В пресс-службе компании "Интерфаксу" подтвердили, что начало полетов запланировано на I полугодие 2019 года.

А.Азизов