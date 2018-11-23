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Транспорт и связь 23.11.2018 14:44

ИрАэро получила допуски к рейсам из "Жуковского" в Баку и Гянджу

Авиакомпания "ИрАэро" получила допуски Росавиации, позволяющие выполнять рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Баку, Гянджу, Ларнаку (Кипр).

В каждом случае речь идет о частоте до семи рейсов в неделю, свидетельствует материалы по итогам заседания профильной комиссии при Минтрансе РФ.

Согласно сайту "ИрАэро", компания базируется в аэропортах Иркутска, Якутска, Новосибирска и Магадана. Комментарием пресс-службы "ИрАэро" относительно планов открыть рейсы из подмосковного аэропорта "Интерфакс" пока не располагает.

В настоящее время "Жуковский" обслуживает рейсы российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Pegas Fly, киргизских Avia Traffic Company и Air Manas, белорусской "Белавиа", турецких Onur Air и SunExpress. Ранее в ноябре гендиректор "Рампорт Аэро" (оператор "Жуковского") Томас Вайшвила заявил, что в 2019 году аэропорт планирует привлечь новых авиаперевозчиков, не уточняя, каких именно.

Позднее сообщалось, что допуски Росавиации к полетам из "Жуковского" в Афины, Милан и Хельсинки получил российский чартер iFly. В пресс-службе компании "Интерфаксу" подтвердили, что начало полетов запланировано на I полугодие 2019 года.

А.Азизов

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Тэги: ИРАЭРО, ПОЛЕТЫ, ДОПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]