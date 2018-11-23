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Регион 23.11.2018 15:00

Меркель на следующей неделе встретится в Берлине с президентом Армении

Канцлер Германии Ангела Меркель 28 ноября примет в Берлине президента Армении Сержа Саргсяна, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В среду в 16 часов канцлер примет президента Армении Армена Саргсяна, пройдут переговоры", - сказал Ш.Зайберт в Берлине в пятницу. По его словам, это официальный визит С.Саргсяна в продолжение общения политиков, которое состоялось в конце августа в ходе визита А.Меркель на Кавказ.

"Она хотела продолжить этот обмен. Речь пойдет о двустороннем сотрудничестве, ситуации в Армении перед парламентскими выборами, а также о международных вопросах", - указал представитель правительства.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]