Меркель на следующей неделе встретится в Берлине с президентом Армении

Канцлер Германии Ангела Меркель 28 ноября примет в Берлине президента Армении Сержа Саргсяна, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В среду в 16 часов канцлер примет президента Армении Армена Саргсяна, пройдут переговоры", - сказал Ш.Зайберт в Берлине в пятницу. По его словам, это официальный визит С.Саргсяна в продолжение общения политиков, которое состоялось в конце августа в ходе визита А.Меркель на Кавказ.

"Она хотела продолжить этот обмен. Речь пойдет о двустороннем сотрудничестве, ситуации в Армении перед парламентскими выборами, а также о международных вопросах", - указал представитель правительства.