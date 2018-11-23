Nissan выявил трату Гоном средств компании в личных целях, его арест вскрыл конфликт в альянсе

Арест главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона вскрыл наличие серьезных противоречий между двумя автопроизводителями - на это указывает и совершенно разное поведение двух компаний в сложившейся ситуации.

Как сообщалось, К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат, полученных им от Nissan за пять лет, в общей сложности на $44 млн, в направлявшейся регуляторам отчетности.

Вместе с К.Гоном был арестован и директор Nissan Грег Келли. 21 ноября было принято решение о продлении срока их заключения на 10 дней.

Японские юристы и специалисты по корпоративной отчетности считают арест топ-менеджера за нарушение требований отчетности экстраординарным явлением, и это позволяет предположить, что в отношении К.Гона могут быть выдвинуты более серьезные обвинения, пишет газета The Wall Street Journal.

В настоящее время официальных обвинений не предъявлено ни К.Гону, ни Г.Келли.

Совет директоров Nissan в четверг проголосовал за отставку К.Гона с поста председателя, а также за увольнение Г.Келли.

По данным источника WSJ, внутреннее расследование Nissan выявило, что К.Гон потратил порядка $18 млн на покупку и ремонт собственных домов, в том числе в Рио-де-Жанейро и в Бейруте. К.Гон родился в Бразилии и вырос в Ливане.

Средства на покупку домов проводились с помощью подразделения Nissan в Нидерландах - Zi-A Capital BV, созданного в 2010 году для финансирования технологических стартапов, его возглавлял Г.Келли.

Японский автопроизводитель располагает сообщениями, которые К.Гон отправлял по электронной почте сотруднику Nissan, отмечает источник WSJ. В одном из писем К.Гон просит сотрудника поторопиться с переводом средств в Нидерланды, чтобы он мог продвинуться в ремонте своего дома в Бейруте.

Кроме того, по данным источника, нидерландское подразделение неоднократно использовалось для перечисления средств старшей сестре К.Гона. Однажды, например, она получила $60 тыс. за консультацию по рынку жилья Рио-де-Жанейро, хотя расследование Nissan не нашло следов того, что эти услуги были действительно оказаны.

Источник, близкий к семье К.Гона, утверждает, что члены его семьи считали недвижимость в Рио-де-Жанейро, Бейруте и других городах корпоративной собственностью.

В заявлении Nissan, опубликованном по итогам прошедшего в четверг заседания совета директоров, отмечаются три сферы, в которых К.Гон допустил нарушения. Помимо занижения суммы полученных им выплат, это использование инвестиционного фонда Nissan в личных целях, а также нарушения в отчетности за расходы.

Если вина К.Гона будет доказана, ему может грозить десятилетний срок заключения.

Люди, знакомые с условиями содержания в следственном изоляторе в Токио, где находится К.Гон, отмечают, что эти условия одинаковы для всех вне зависимости от статуса. Таким образом, К.Гон должен содержаться в помещении площадью около 7,5 кв. м. Режим в следственном изоляторе предусматривает подъем в 7:00 и отбой в 21:00, душ два-три раза в неделю, а также трехразовое питание, пишет WSJ.

В отсутствие К.Гона стало очевидно наличие серьезного конфликта между членами альянса Renault-Nissan.

Как оказалось, в Nissan обычным явлением были жалобы на то, что иностранцы быстрее продвигаются по служебной лестнице и получают более высокие зарплаты. Кроме того, ветераны Nissan часто предлагали избавиться от иностранцев в руководстве и вернуть компанию к ее истокам.

Тем временем, в Renault руководители профсоюзов неоднократно высказывали опасения, что автопроизводитель будет поглощен в рамках процесса "ниссанизации".

Совет директоров Renault не стал увольнять К.Гона, сославшись на презумпцию невиновности, и запросил у Nissan информацию, касающуюся предъявленных топ-менеджеру обвинений.

В письме к Renault, оказавшемся в распоряжении WSJ, совет директоров Nissan заявил, что не сможет предоставить необходимую информацию, поскольку это может быть расценено, как вмешательство в расследование.

CEO Nissan Хирото Саикава заявил, что, если бы в Renault знали то, что известно ему о действиях К.Гона, они бы поддержали шаги Nissan.

В своем выступлении по итогам заседания совета директоров Х.Саикава заявил, что стиль управления К.Гона приобрел отрицательные стороны, когда в его руках сосредоточилось слишком много власти.

В Nissan считают, что у Х.Саикавы появился шаг сделать японского автопроизводителя лидером в альянсе с Renault, пишет WSJ. В прошлом году на его долю пришлось порядка 60% Renault-Nissan, однако у французской компании больше полномочий в рамках альянса.

Ранее газета Financial Times сообщала, что К.Гон до его ареста планировал слияние двух компаний, а совет директоров японского автопроизводителя был против сделки и искал способы ее заблокировать. По данным источников издания, члены совета директоров Nissan ждали, что предложение будет сделано в ближайшие месяцы.

Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, позднее к ним добавилась Mitsubishi. Сейчас Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.

Тьерри Боллоре, назначенный временно исполняющим обязанности CEO Renault вместо К.Гона, в пятницу заявил, что рассчитывает на сохранение альянса с Nissan.

К.Гон занимал руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.