Лукашенко заявил о готовности к приватизации белорусских предприятий иностранными компаниями, но по хорошей цене

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что готов к приватизации белорусских предприятий иностранными компаниями, главный вопрос заключается в цене и сохранении рабочих мест.
"Мы готовы продать все - не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий - это цена", - сказал А.Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в Минске в пятницу.
Главу государства цитирует его пресс-служба.
По словам президента, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов.
При этом президент обратил внимание, что часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками - новый хозяин планирует уволить многих из них.
"Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное - это люди", - подчеркнул А.Лукашенко.
"На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года", - добавил президент.
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