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СНГ 23.11.2018 16:15

Лукашенко заявил о готовности к приватизации белорусских предприятий иностранными компаниями, но по хорошей цене

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что готов к приватизации белорусских предприятий иностранными компаниями, главный вопрос заключается в цене и сохранении рабочих мест.

"Мы готовы продать все - не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий - это цена", - сказал А.Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в Минске в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

По словам президента, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов.

При этом президент обратил внимание, что часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками - новый хозяин планирует уволить многих из них.

"Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное - это люди", - подчеркнул А.Лукашенко.

"На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года", - добавил президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]