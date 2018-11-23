Лукашенко заявил о готовности к приватизации белорусских предприятий иностранными компаниями, но по хорошей цене

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что готов к приватизации белорусских предприятий иностранными компаниями, главный вопрос заключается в цене и сохранении рабочих мест.

"Мы готовы продать все - не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий - это цена", - сказал А.Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в Минске в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

По словам президента, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов.

При этом президент обратил внимание, что часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками - новый хозяин планирует уволить многих из них.

"Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное - это люди", - подчеркнул А.Лукашенко.

"На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года", - добавил президент.