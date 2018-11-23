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Регион 23.11.2018 16:29

Дипломаты Ирана и ЕС обсудили реализацию ядерной сделки и санкции США - СМИ

Предстоящую встречу глав МИД стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе обсудили на встрече в пятницу послы Ирана и Евросоюза в РФ Мехди Санаи и Маркус Эдерер.

"На встрече стороны рассмотрели важные вопросы отношений Ирана и Евросоюза, включая сотрудничество в рамках реализации СВПД, создание специального платежного механизма ЕС, предстоящую встречу министров иностранных дел стран-участниц СВПД, американские санкции и региональные события", - сообщили иранские СМИ со ссылкой иранскую дипмиссию.

М.Эдерер в ходе беседы заверил, что меры по созданию специального платежного механизма принесут плоды.

СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года. Он предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Новый президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

Оставшиеся участники сделки - РФ, КНР, евротройка (Великобритания, Германия и Франция - ИФ), и ЕС, выступающий координатором "пятерки", а также Иран заявили о намерении сохранить СВПД и продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.

ЕС с этой целью решил разработать специальный платежный механизм, который бы позволили компаниям продолжать сотрудничество с Ираном, в том числе закупать у него нефть, чтобы заинтересовать Тегеран остаться в СВПД.

В начале ноября М.Эдерер в интервью "Интерфаксу" сообщил, что этот механизм будет запущен в ближайшее время.

"Этот механизм призван поддерживать и развивать платежные каналы для экспорта иранской продукции, в том числе экспорта нефти, а также импорта европейской продукции в Иран таким образом, чтобы европейские компании могли продолжать вести законный бизнес с этой страной", - сказал он.

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Тэги: ИРАН, ЕС, ДИПЛОМАТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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