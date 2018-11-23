Brent подешевела на 3,5% и впервые с ноября 2017г опустилась ниже $61 за баррель

Нефть продолжает движение вниз, вернувшись к "медвежьему" тренду, Brent в ходе торгов пробила важный уровень поддержки и усилила падение до 3,5%, опустившись до $60,3 за баррель.

Однако затем январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures замедлил падение, и на 14:45 23 ноября его цена составляла $60,73 за баррель, что на $1,87 (2,99%) меньше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $2,29 (4,19%) - до $52,34 за баррель.

В течение дня Brent упала ниже уровня поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен.

"Мы пробили вниз некоторые уровни технической поддержки, поэтому может наблюдаться быстрое закрытие "лонгов". Похоже, нас ждет еще один период резких колебаний", - отметил главный рыночный стратег CMC Markets по АТР Майкл Маккарти.

С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала более чем на 9%, на WTI - на 7,3%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.

По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Ханссена, резкое падение цен на нефть - очередной пример возвращения экстремальной волатильности. "Когда пыль осядет, мы полагаем, что рынок придет к заключению о чрезмерности распродажи, как это было с выводом о росте, когда нефть превысила $80 за баррель в начале октября", - отметил эксперт.

Во Франции продолжается забастовка на четырех из семи НПЗ, которая может дополнительно снизить спрос на нефть в краткосрочной перспективе. Работники НПЗ требуют более значительного повышения зарплат.

Ранее инвестбанк JPMorgan снизил прогноз цен на 2019 год из-за ослабления спроса и роста добычи: по оценкам аналитиков, Brent будет стоить в среднем $73 за баррель, а не $83,5, как ожидалось ранее.