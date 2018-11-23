Все руководство Минобороны Украины до конца года будет гражданским - президент Порошенко

Министерством обороны Украины до конца 2018 года будут руководить гражданские лица, обещает президент страны Петр Порошенко.

"Степан Тимофеевич Полторак, генерал армии Украины, был первым военнослужащим, который сложил погоны и стал гражданским министром. До конца года это сделает все руководство Минобороны", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве.

Согласно требованиям закона Украины "О национальной безопасности" министерство обороны с 1 января 2019 года должно возглавлять гражданское лицо.

13 октября президент Украины Петр Порошенко принял рапорт министра обороны С.Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжил руководить военным ведомством в гражданском статусе.