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СНГ 23.11.2018 15:19

Все руководство Минобороны Украины до конца года будет гражданским - президент Порошенко

Министерством обороны Украины до конца 2018 года будут руководить гражданские лица, обещает президент страны Петр Порошенко.

"Степан Тимофеевич Полторак, генерал армии Украины, был первым военнослужащим, который сложил погоны и стал гражданским министром. До конца года это сделает все руководство Минобороны", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета в пятницу в Киеве.

Согласно требованиям закона Украины "О национальной безопасности" министерство обороны с 1 января 2019 года должно возглавлять гражданское лицо.

13 октября президент Украины Петр Порошенко принял рапорт министра обороны С.Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжил руководить военным ведомством в гражданском статусе.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, РУКОВОДСТВО, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]