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23.11.2018 15:20

Банк Республика стал официальным спонсором футбольного клуба «Сабах».

Сегодня состоялась торжественная церемония подписания договора о спонсорстве и сотрудничестве между одним из ведущих банков страны «Банк Республика», и молодым футбольным клубом (ФК) «Сабах».

Соглашение подписали заместителеь председателя правления банка Эльнур Гасанов и президент футбольного клуба «Сабах» Магсуд Адыгёзалов.

Согласно условиям контракта, команды ФК «Сабах», выступающие в Премьер Лиге Топаз, а также команда дублёров, играющая в первом Дивизионе, будут проводить оставшийся матчи сезона 2018/19 в форме с логотипом «Банк Республика». Более того, в течение этого периода банку предоставляются исключительные права для размещения своих рекламных материалов на стадионе «Элинджа Арена», где клуб проводит домашние игры.

На церемонии подписания заместитель председателя правления ОАО «Банк Республика» Эльнур Гасанов отметил, что поддержка спорта играет важную роль в проектах социальной ответственности банка, а основной целью проекта является увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, в том числе пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Президент ФК «Сабах» Магсуд Адыгёзалов подчеркнул важность спонсоров в развитии футбольных клубов и выразил уверенность, что мероприятия, которые будут проводиться совместно с банком, прибавят интерес к матчам клуба и соответственно к чемпионату страны.

Следует отметить, что свой первый матч в футболках с логотипом «Банк Республика» команда проведет в эту субботу против клуба «Карабах».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]