Баку подготовит портал цифрового торгового узла ГУАМ - ГТК

Азербайджан подготовит и представит в тестовом режиме портал «Цифровой торговый узел ГУАМ», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.

Решение об этом было принято на прошедшем в Баку 29-м заседании руководящего комитета по проекту поддержки торговли и транспортировки ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова), говорится в сообщении.

Участники мероприятия также договорились продолжить работу в направлении облегчения таможенных процедур и обеспечения безопасности движения товарных и транспортных средств через границы стран-членов ГУАМ, а также изучить возможности создания правовой базы с целью применения и признания в рамках Организации электронно-цифровой подписи.

Выступивший на заседании зампред ГТК Азербайджана Игбал Бабаев подчеркнул, что существующее в рамках ГУАМ сотрудничество вносит существенный вклад в развитие международной торговли.

Следующее заседание руководящего комитета пройдет в Грузии.

Р.Бабаев