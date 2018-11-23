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Бизнес и законодательство 23.11.2018 15:23

Баку подготовит портал цифрового торгового узла ГУАМ - ГТК

Азербайджан подготовит и представит в тестовом режиме портал «Цифровой торговый узел ГУАМ», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.

Решение об этом было принято на прошедшем в Баку 29-м заседании руководящего комитета по проекту поддержки торговли и транспортировки ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова), говорится в сообщении.

Участники мероприятия также договорились продолжить работу в направлении облегчения таможенных процедур и обеспечения безопасности движения товарных и транспортных средств через границы стран-членов ГУАМ, а также изучить возможности создания правовой базы с целью применения и признания в рамках Организации электронно-цифровой подписи.

Выступивший на заседании зампред ГТК Азербайджана Игбал Бабаев подчеркнул, что существующее в рамках ГУАМ сотрудничество вносит существенный вклад в развитие международной торговли.

Следующее заседание руководящего комитета пройдет в Грузии.

Р.Бабаев

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Тэги: ГУАМ, ТОРГОВЛЯ, ПОРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]