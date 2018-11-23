Баку подготовит портал цифрового торгового узла ГУАМ - ГТК

Азербайджан подготовит и представит в тестовом режиме портал «Цифровой торговый узел ГУАМ», сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.
Решение об этом было принято на прошедшем в Баку 29-м заседании руководящего комитета по проекту поддержки торговли и транспортировки ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова), говорится в сообщении.
Участники мероприятия также договорились продолжить работу в направлении облегчения таможенных процедур и обеспечения безопасности движения товарных и транспортных средств через границы стран-членов ГУАМ, а также изучить возможности создания правовой базы с целью применения и признания в рамках Организации электронно-цифровой подписи.
Выступивший на заседании зампред ГТК Азербайджана Игбал Бабаев подчеркнул, что существующее в рамках ГУАМ сотрудничество вносит существенный вклад в развитие международной торговли.
Следующее заседание руководящего комитета пройдет в Грузии.
Р.Бабаев
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