В Азербайджане утверждены правила создания переходных банков

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана утвердила «Правила создания, выпуска и регистрации акций и лицензирования переходных банков», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.

Согласно правилам, переходный банк создается для временного управления активами и обязательствами неплатежеспособных банков.

По условиям, переходный банк создается со стороны Палаты, которая будет ее единственным акционером. Уставный капитал переходного банка будет составлять 4 тыс. манатов и будет сформирован Палатой.

Функции управления переходным банком осуществляет временный администратор, который исполняет эту должность до продажи банка новому инвестору. Временный администратор должен обеспечить устойчивое функционирование банка, работать в направлении улучшения качества активов переходного банка, а также повышения его прибыльности.

Если переходный банк не продается в течение определенного времени (6-9 месяцев), то Палата должна принять меры по его ликвидации.

Согласно правилам переходный банк может с согласия регулятора принимать депозиты, реструктуризировать кредиты, но не имеет полномочий выдавать новые кредиты.

А.Мамедов