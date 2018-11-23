В Азербайджане утверждены правила создания переходных банков

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана утвердила «Правила создания, выпуска и регистрации акций и лицензирования переходных банков», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.
Согласно правилам, переходный банк создается для временного управления активами и обязательствами неплатежеспособных банков.
По условиям, переходный банк создается со стороны Палаты, которая будет ее единственным акционером. Уставный капитал переходного банка будет составлять 4 тыс. манатов и будет сформирован Палатой.
Функции управления переходным банком осуществляет временный администратор, который исполняет эту должность до продажи банка новому инвестору. Временный администратор должен обеспечить устойчивое функционирование банка, работать в направлении улучшения качества активов переходного банка, а также повышения его прибыльности.
Если переходный банк не продается в течение определенного времени (6-9 месяцев), то Палата должна принять меры по его ликвидации.
Согласно правилам переходный банк может с согласия регулятора принимать депозиты, реструктуризировать кредиты, но не имеет полномочий выдавать новые кредиты.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»