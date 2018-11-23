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Финансы 23.11.2018 15:27

В Азербайджане утверждены правила создания переходных банков

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана утвердила «Правила создания, выпуска и регистрации акций и лицензирования переходных банков», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.

Согласно правилам, переходный банк создается для временного управления активами и обязательствами неплатежеспособных банков.

По условиям, переходный банк создается со стороны Палаты, которая будет ее единственным акционером. Уставный капитал переходного банка будет составлять 4 тыс. манатов и будет сформирован Палатой.

Функции управления переходным банком осуществляет временный администратор, который исполняет эту должность до продажи банка новому инвестору. Временный администратор должен обеспечить устойчивое функционирование банка, работать в направлении улучшения качества активов переходного банка, а также повышения его прибыльности.

Если переходный банк не продается в течение определенного времени (6-9 месяцев), то Палата должна принять меры по его ликвидации.

Согласно правилам переходный банк может с согласия регулятора принимать депозиты, реструктуризировать кредиты, но не имеет полномочий выдавать новые кредиты.

А.Мамедов

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Тэги: БАНКИ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ПАЛАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]