Представитель МИД ФРГ подтвердил "Интерфаксу" встречу в "нормандском формате", она состоится в ближайший понедельник в Берлине и пройдет на уровне политдиректоров.

"Мы можем подтвердить, что в понедельник встречаются политдиректора стран "нормандского формата". На переговорах речь пойдет о "минском процессе" и вопросе применения миссии ООН", - сообщил представитель министерства.

В "нормандский формат" по украинскому урегулированию входят РФ, Германия, Франция, Украина.