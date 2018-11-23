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Дальнее зарубежье 23.11.2018 21:45

МИД ФРГ подтверждает встречу в "нормандском формате" в понедельник

Представитель МИД ФРГ подтвердил "Интерфаксу" встречу в "нормандском формате", она состоится в ближайший понедельник в Берлине и пройдет на уровне политдиректоров.

"Мы можем подтвердить, что в понедельник встречаются политдиректора стран "нормандского формата". На переговорах речь пойдет о "минском процессе" и вопросе применения миссии ООН", - сообщил представитель министерства.

В "нормандский формат" по украинскому урегулированию входят РФ, Германия, Франция, Украина.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ФОРМАТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]