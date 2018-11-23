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Дальнее зарубежье 23.11.2018 17:17

США попросили союзников отказаться от оборудования Huawei из-за угрозы шпионажа - WSJ

Правительство США через иностранных союзников пытается убедить интернет-провайдеров и операторов связи в других странах отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской Huawei Technologies Co., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В Вашингтоне утверждают, что оборудование Huawei может быть использовано для шпионажа или для предотвращения подключений к быстро растущему интернету вещей.

Издание называет подобную кампанию крайне необычной.

По словам источников WSJ, представители администрации США беседовали с чиновниками и руководителями компаний телекоммуникационного сектора в тех странах, где широко используется оборудования Huawei, включая Германию, Италию и Японию.

Кроме того, США рассматривают возможность увеличить финансовую помощь на развитие связи в странах, которые отказывают от китайского оборудования.

Ранее США неоднократно обвиняли Huawei, ZTE и других китайских производителей в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

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Тэги: США, HUAWEI, ОБОРУДОВАНИЕ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]