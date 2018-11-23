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Транспорт и связь 23.11.2018 15:42

Баку планирует создать с Душанбе и Ташкентом совместные комиссии по вопросам транзита и логистики – министр экономики Азербайджана

Азербайджан планирует подписать с Таджикистаном и Узбекистаном соглашения о создании совместных комиссий по вопросам транспорта, транзита и логистики, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В ходе визита президента Азербайджана в Туркменистан было подписано 9 документов, касающихся сферы транспорта. Одним из важных документов я считаю межправительственное соглашение "О создании азербайджано-туркменской совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики", - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, данный документ предусматривает регулирование вопросов, касающихся транзита не только туркменских грузов, но и грузов, идущих транзитом через территорию Туркменистана.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что за 9 месяцев 2018 года из Туркменистана через Азербайджан транспортировано 190 тыс. тонн ненефтяных грузов, 4 млн тонн нефти. «В дальнейшем этот грузопоток вырастет в разы. Азербайджанская сторона также планирует посетить Таджикистан и Узбекистан для подготовки и подписания подобных соглашений с этими странами», - отметил он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ТРАНЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]