Баку планирует создать с Душанбе и Ташкентом совместные комиссии по вопросам транзита и логистики – министр экономики Азербайджана

Азербайджан планирует подписать с Таджикистаном и Узбекистаном соглашения о создании совместных комиссий по вопросам транспорта, транзита и логистики, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В ходе визита президента Азербайджана в Туркменистан было подписано 9 документов, касающихся сферы транспорта. Одним из важных документов я считаю межправительственное соглашение "О создании азербайджано-туркменской совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики", - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, данный документ предусматривает регулирование вопросов, касающихся транзита не только туркменских грузов, но и грузов, идущих транзитом через территорию Туркменистана.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что за 9 месяцев 2018 года из Туркменистана через Азербайджан транспортировано 190 тыс. тонн ненефтяных грузов, 4 млн тонн нефти. «В дальнейшем этот грузопоток вырастет в разы. Азербайджанская сторона также планирует посетить Таджикистан и Узбекистан для подготовки и подписания подобных соглашений с этими странами», - отметил он.

Б.Рустамбеков