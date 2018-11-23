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Дальнее зарубежье 23.11.2018 17:47

ФРГ ждет контролируемого Brexit, но готова и к другому варианту - Минфин Германии

Германия рассчитывает на контролируемый выход Великобритании из Евросоюза, заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц в интервью газете "Пассауэр нойе прессе", опубликованном в пятницу.

"Мы готовимся очень тщательно к обоим вариантам, контролируемому и неконтролируемому Brexit. Оба варианта готовят нам вызовы, с которыми мы можем справиться и справимся", - сказал О.Шольц.

В воскресенье саммит ЕС в Брюсселе обсудит декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

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Тэги: ФРГ, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]