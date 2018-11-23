ФРГ ждет контролируемого Brexit, но готова и к другому варианту - Минфин Германии

Германия рассчитывает на контролируемый выход Великобритании из Евросоюза, заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц в интервью газете "Пассауэр нойе прессе", опубликованном в пятницу.
"Мы готовимся очень тщательно к обоим вариантам, контролируемому и неконтролируемому Brexit. Оба варианта готовят нам вызовы, с которыми мы можем справиться и справимся", - сказал О.Шольц.
В воскресенье саммит ЕС в Брюсселе обсудит декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»