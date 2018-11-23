Европейские переговорщики проводят встречу по Brexit на фоне претензии Мадрида по Гибралтару

Переговорщики стран ЕС встречаются в пятницу для того, чтобы согласовать окончательный вариант текста документа о выходе Великобритании из ЕС, сообщает в пятницу газета "Гардиан".

Дипломаты ЕС на встрече попытаются внести "финальные штрихи" как в документ о выходе Великобритании из ЕС, так и в декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя, отмечает Би-си-си.

СМИ отмечают, что окончательный вариант текстов по Brexit из-за возражений Испании может быть не готов вплоть до последних минут перед саммитом 25 ноября.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после публикации второго из двух документов по Brexit, касающегося будущих отношений ЕС и Великобритании, заявил, что позиции Лондона и Мадрида по Brexit остаются далекими друг от друга.

"После моего разговора с Терезой Мэй наши позиции остаются далекими друг от друга. Правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы используем вето против Brexit", - написал испанский премьер в Twitter.

В то же время, СМИ отмечают, что у Испании нет возможности в одиночку заблокировать сделку, так как решение на совете ЕС будет приниматься квалифицированным большинством.

Разговор между премьером Великобритании Терезой Мэй и П.Санчесом состоялся в среду. После него Т.Мэй заявляла, что она уверена в том, что стороны могут "согласовать сделку, которая будет работать для всей Великобритании, в том числе Гибралтара".

Испания хочет, чтобы в документах об отношениях ЕС и Великобритании было четко обозначено то, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом. В настоящее время подобный пункт в документах отсутствует.