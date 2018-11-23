Азербайджан продолжит расширять морской флот для увеличения грузоперевозок – министр экономики

Азербайджан продолжит увеличивать морской флот для осуществления грузоперевозок, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Азербайджан сегодня имеет 270 кораблей и судов для осуществления грузоперевозок», - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, в 2019 году Бакинский судостроительный завод завершит строительство еще 4 судов. «Кроме того, в 2019 году на заводе будут размещены заказы на строительство еще 4 судов», - отметил он.
Как сообщалось ранее, в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе осуществляется строительство двух паромов типа Po-Pax (общая стоимость - $82 млн), двух танкеров ($28 млн.). Длина каждого из данных паромов составит 154,5 метров, ширина – 17,7 метров. Судна будут рассчитаны на перевозку 56 вагонов или 50 грузовых автомобилей, 100 пассажиров.
Ввод в эксплуатацию двух танкеров типа «Гянджа» также планируется в 2019 году. Судна будут иметь дедвейт 8,009 тыс. тонн, осадку – 4,5 м, объем танков – 8,85 тыс. кубометров, скорость – 10 узлов, экипаж – 11 человек.
Ранее глава ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев заявил, что до 2025 года транспортный флот пароходства планируется увеличить еще на 50 судов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»