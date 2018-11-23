Азербайджан в 2021г завершит расширение автодороги до границы с Грузией

Проект расширения автомобильной дороги Гянджа-Газах-граница с Грузией будет завершена в 2021 году, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В 2021 году будет готова автодорога Гянджа-граница Грузии, которая будет отвечать всем международным стандартам», - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, Грузия к 2021 году завершит строительство автодороги Тбилиси-граница Азербайджана. «С учетом этого, с 2021 года будет готова автодорога Баку-Батуми», - добавил он.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана использует кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере $500 млн на расширение автомобильной дороги Гянджа-Газах-граница с Грузией. За счет кредита планируется расширение указанной автомагистрали с 2 до 4 полос. Ширина автодороги составит 27,5 метров. Также предусмотрено полимерное покрытие дороги для защиты асфальтобетона. Толщина дорожного покрытия составит 65 см.

Проект предусматривает также строительство 16 мостов, 20 дорожных узлов и 10 путепроводов, 80 автобусных остановок, 23 подземных туннелей для автомобилей и 32 подземных пешеходных переходов.

Б.Рустамбеков