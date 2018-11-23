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Регион 23.11.2018 16:06

Прокуратура в Турции передала в суд дело об убийстве посла Карлова

Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

На прошлой неделе сообщалось, что следствие по делу об убийстве посла России в Турции подошло к концу. Обвинительное заключение, подготовленное прокурором, ведущим расследование, тогда отправили на утверждение республиканской прокуратуры Анкары.

Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Российский дипломат скончался от полученных ранений.

Стрелявший в посла был убит в ходе полицейской операции. В рамках расследования было арестовано несколько человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРЛОВ, ДЕЛО, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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