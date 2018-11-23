Таджикистан рассчитывает на увеличение помощи ЕС на усиление границы с Афганистаном - МИД

Таджикистан надеется на увеличение помощи Европейского Союза стране в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы и противодействии контрабанде наркотиков, заявил глава таджикского внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин на встрече в Брюсселе с главой европейской дипломатии Федерикой Могерени.

Министр также заявил, что в Душанбе рассчитывают на эффективную реализацию совместных социально-экономических проектов в рамках новой стратегии ЕС для Центральной Азии и очередной многолетней программы взаимодействия между Таджикистаном и ЕС, говорится в сообщении, опубликованном управлением информации МИД Таджикистана.

Переговоры прошли в рамках участия таджикской делегации в очередной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС.