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СНГ 23.11.2018 18:02

Таджикистан рассчитывает на увеличение помощи ЕС на усиление границы с Афганистаном - МИД

Таджикистан надеется на увеличение помощи Европейского Союза стране в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы и противодействии контрабанде наркотиков, заявил глава таджикского внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин на встрече в Брюсселе с главой европейской дипломатии Федерикой Могерени.

Министр также заявил, что в Душанбе рассчитывают на эффективную реализацию совместных социально-экономических проектов в рамках новой стратегии ЕС для Центральной Азии и очередной многолетней программы взаимодействия между Таджикистаном и ЕС, говорится в сообщении, опубликованном управлением информации МИД Таджикистана.

Переговоры прошли в рамках участия таджикской делегации в очередной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИД, ЕС, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]