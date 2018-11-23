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СНГ 23.11.2018 16:13

Путин даст ежегодную пресс-конференцию 20 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 20 декабря и начнется в полдень, сообщает пресс-служба Кремля.

На сайте президента РФ в пятницу открыта аккредитация на участие в этом мероприятии.

Это будет 14-я пресс-конференция В.Путина на посту президента РФ. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - более 1600.

Традиционно общение В.Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов.

В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 42 минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов.

Обычно пресс-конференция проводится в четверг, в декабре. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена по его личному решению: В.Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРЕСС, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]