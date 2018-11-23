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СНГ 23.11.2018 16:19

Путин призвал улучшать жизнь россиян реально, а не на бумаге

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости улучшать уровень жизни россиян не на бумаге и не по каким-то усредненным показателям, а чтобы люди реально чувствовали это улучшение.

"Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях - там, где люди живут. Нам нужно, чтобы люди увидели изменения реально, не на бумаге, не в отчетах", - сказал он на расширенном заседании президиума Госсовета России, посвященном реализации национальных целей и стратегических задач развития России до 2024 года.

В качестве подтверждения своих слов он привел известное выражение "средняя температура по больнице". "Вот, нам средней (температуры по больнице) не нужно, нам нужен конкретный результат", - сказал В.Путин.

В качестве примеров подобных показателей на бумаге, которые не всегда соответствуют реальной жизни, он привел такой показатель, как увеличение в два раза посещений учреждений культуры.

"Сразу возникает вопрос: кто будет посещать эти учреждения? Какие это учреждения культуры? Их будут посещать одни и те же люди, которые просто будут чаще ходить? Либо это будут разные люди? И самое главное, что они там увидят? Насколько то, что они увидят и почувствуют, будет соответствовать тому, чтобы люди чувствовали свою неразрывную связь с национальной культурой, могли бы гордиться сегодняшними достижениями культуры и так далее?" - пояснил свою мысль президент.

Еще один пример он привел из сферы инфраструктуры.

"Увеличить количество дорог, скажем, с 30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния... Не очень понятно, ям не будет больше на дорогах, или они останутся, и просто изменят нормативы, и то, что сегодня 30-35%, завтра уже будет считаться 40-50%, а ямы как были, так и останутся?" - сказал президент.

В связи с этим он призвал не довольствоваться гладкими и красивыми формулировками на бумаге, а добиваться реальных улучшений в жизни, чтобы люди их почувствовали.

Он также обратил в этой связи внимание и на вопрос заработных плат и пенсий. "Чтобы это тоже были не средние показатели, а чтобы это были реальные деньги, а не какие-то усредненные проценты", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЖИЗНЬ, УЛУЧШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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