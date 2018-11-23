Подавляющее большинство жителей Франции поддерживает акции протеста "Желтые жилеты" против роста цен на топливо, свидетельствуют результаты опроса компании Odoxa.

Согласно данным опроса, опубликованным в пятницу, 77% французов считают "обоснованным" призыв "Желтых жилетов" заблокировать движение транспорта в Париже.

62% респондентов отказались назвать действия протестующих "жестокими". Напротив, большинство оценило проходящие протесты как "эффективные".

Согласно результатам исследования, 82% опрошенных настаивают на необходимости того, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство отменили решение о планируемом повышении налогов на топливо.

Опрос проводился 21-22 ноября. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Во французской столице в субботу ожидаются массовые акции протеста, в них могут принять участие более 30 тыс. человек. Участники акций планируют заблокировать движение по ряду центральных улиц Парижа.

Массовые протесты во Франции против повышения цен на топливо начались в минувшую субботу и продолжаются до сих пор. Они получили название "Желтые жилеты", поскольку протестующие надевают желтые светоотражающие жилеты.