ЕК не комментирует вопрос Гибралтара, считает, что саммит по Brexit состоится

Европейская комиссия по-прежнему не комментирует ситуацию в связи с возражениями Мадрида против отсутствия в документах по Brexit четкого положения, касающегося переговоров по Гибралтару.
"Работа продолжается. Шерпы обсуждают этот вопрос. Саммит состоится в воскресенье", - так ответил на вопросы журналистов на эту тему на брифинге в Брюсселе в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.
По его словам, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже обсуждал эту проблему с премьер-министром Испании Педро Санчесом и поддерживает с ним контакт. Окончательное решение по вопросу Гибралтара, отметил пресс-секретарь, за Европейским советом.
"Контакты продолжаются, и, насколько я знаю, саммит состоится в воскресенье", - объяснил он в ответ на вопрос, не помешает ли проведению Европейского совета по Brexit 25 ноября ситуация вокруг Гибралтара и угроза П.Санчеса наложить вето Испании на соглашение с Великобританией.
"Текст должен быть одобрен на Европейском совете", - добавил он.
По его словам, "документы находятся у государств-членов, чтобы получить одобрение в воскресенье".
"Мы обсудили это соглашение. Мы работали над ним на уровне переговорщиков и на политическом уровне. Этим сейчас занимаются государства-члены, а главы государств и правительств займутся этим в воскресенье", - заявил представитель Еврокомиссии.
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