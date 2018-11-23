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Дальнее зарубежье 23.11.2018 18:27

ЕК не комментирует вопрос Гибралтара, считает, что саммит по Brexit состоится

Европейская комиссия по-прежнему не комментирует ситуацию в связи с возражениями Мадрида против отсутствия в документах по Brexit четкого положения, касающегося переговоров по Гибралтару.

"Работа продолжается. Шерпы обсуждают этот вопрос. Саммит состоится в воскресенье", - так ответил на вопросы журналистов на эту тему на брифинге в Брюсселе в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

По его словам, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже обсуждал эту проблему с премьер-министром Испании Педро Санчесом и поддерживает с ним контакт. Окончательное решение по вопросу Гибралтара, отметил пресс-секретарь, за Европейским советом.

"Контакты продолжаются, и, насколько я знаю, саммит состоится в воскресенье", - объяснил он в ответ на вопрос, не помешает ли проведению Европейского совета по Brexit 25 ноября ситуация вокруг Гибралтара и угроза П.Санчеса наложить вето Испании на соглашение с Великобританией.

"Текст должен быть одобрен на Европейском совете", - добавил он.

По его словам, "документы находятся у государств-членов, чтобы получить одобрение в воскресенье".

"Мы обсудили это соглашение. Мы работали над ним на уровне переговорщиков и на политическом уровне. Этим сейчас занимаются государства-члены, а главы государств и правительств займутся этим в воскресенье", - заявил представитель Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ГИБРАЛТАР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]