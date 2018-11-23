Визит премьера Черногории Марковича в Азербайджан отложен на начало 2019 года – диписточник

Визит премьер-министра Черногории Душко Марковича в Азербайджан отложен на февраль-март 2019 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

Как сообщалось ранее, визит Д.Марковича в Азербайджан планировался до конца 2018 года.

«Визит премьера Д.Марковича перенесен на начало следующего года. Предположительно он состоится в феврале-марте», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время уточняются сроки визита, в том числе, дорабатывается программа. «Мы намерены подписать ряд двусторонних документов и провести ряд мероприятий, в частности, бизнес-форум и заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», - отметил он.

Ф.Исазаде