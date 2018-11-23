Визит премьера Черногории Марковича в Азербайджан отложен на начало 2019 года – диписточник

Визит премьер-министра Черногории Душко Марковича в Азербайджан отложен на февраль-март 2019 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
Как сообщалось ранее, визит Д.Марковича в Азербайджан планировался до конца 2018 года.
«Визит премьера Д.Марковича перенесен на начало следующего года. Предположительно он состоится в феврале-марте», - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время уточняются сроки визита, в том числе, дорабатывается программа. «Мы намерены подписать ряд двусторонних документов и провести ряд мероприятий, в частности, бизнес-форум и заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», - отметил он.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»