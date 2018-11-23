Бывшего эсэсовца обвиняют в ФРГ в пособничестве убийству узников Маутхаузена

Прокуратура Берлина выдвинула против 95-летнего гражданина Германии обвинение в пособничестве убийству более 36 тыс. человек в концлагере Маутхаузен (Австрия), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно данным обвинения, мужчина, которого прокуратура называет "Ханс Х." с лета 1944 по весну 1945 года служил охранником в лагере в составе дивизии СС "Мертвая голова".
"В его обязанности входило наблюдение за узниками ночью во внутренних и днем во внешних кордонах, а также наблюдение за "маршами" рабочих отрядов, в том числе к каменоломне "Венский котлован", - сказано в сообщении прокуратуры.
Охранники должны были следить за попытками побега заключенных и в случае такового стрелять на поражение.
Сообщается, что в период деятельности обвиняемого в лагере было убито минимум 36 223 человека. В большинстве случаев люди умерли от слабости, но также и от так называемых "смертоносных ванн", при которых узников заставляли до смерти сидеть в ледяной воде; из-за инъекций препаратов, из-за голода.
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