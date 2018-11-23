Парламент Молдавии принял отставку Чокли с поста главы Нацбанка

Парламент Молдавии в пятницу утвердил отставку Сергея Чокля с должности президента Национального банка страны, удовлетворив его просьбу.

С.Чокля не присутствовал на заседании парламента. Ранее, 20 ноября он сообщил журналистам, что подал в отставку с должности президента НБМ по причинам "личного характера" и попросил не задавать ему вопросов по этому поводу.

Депутат от Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Мария Чобану заявила, что С.Чокля должен был присутствовать на заседании парламента и представить отчет о своей деятельности за время работы в НБМ, а также ответить, почему до сих пор не был опубликован второй отчет детективного агентства Kroll о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

В свою очередь председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Раиса Апольская отметила, что С.Чокля написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственной инициативе, мотивировал решение личными причинами, поэтому "в его присутствии на сегодняшнем заседании нет смысла".

Спикер парламента Андриан Канду напомнил, что в начале ноября С.Чокля был на парламентских слушаниях по поводу кражи денег из трех молдавских банков и ответил на вопросы депутатов. "Отчет о деятельности заслушивается на заседании комиссии по экономике, бюджету и финансам каждый год. Более того, в день, когда Чокля объявил об отставке, он вышел к прессе и отчитался перед обществом за достигнутые результаты", - добавил А.Канду.

Он поблагодарил С.Чоклю "за плодотворную деятельность". "За время работы Сергея Чокли процентные ставки снизились до исторического минимума, национальная валюта стабилизировалась, а в банковский сектор пришли важные инвестиции", - заявил спикер.

С.Чокля до назначения президентом НБМ работал начальником Департамента корпоративных финансов для России и бывших советских стран в рамках группы BNP Paribas (2008-2015). В марте 2016 года он был назначен на пост президента НБМ сроком на семь лет.

В качестве президента НБМ он инициировал ряд радикальных реформ, направленных на укрепление финансово-банковской системы и ужесточения финансовых правил. Это было обусловлено тем, чтобы не допустить повторения ситуации, когда в 2013-2014 годах из банковской системы Молдавии было украдено около 1 млрд долларов. В то же время НБМ, по мнению экспертов и оценкам МВФ, не в полной мере способствовал расследованию этой кражи.

Постановление парламента об его освобождении С.Чокли от должности вступает в силу 30 ноября 2018 года. Нового президента Нацбанка должен назначить парламент по предложению спикера.