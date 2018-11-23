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Финансы 23.11.2018 17:15

MBNP установила минимальный капитал для инвестфондов в 500 тыс. манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана утвердила правила формирования капитала инвестиционных фондов, регулирования их активов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.

Согласно правилам, минимальный уставный капитал фонда должен составлять 500 тыс. манатов. Уставный капитал юридического лица, осуществляющего управление инвестиционным фондом должен составлять 125 тыс. манатов.

В случае если активы управляющей компании превышают 10 млн манатов, за каждые 200 тыс. манатов, превышающие данную сумму, она обязана увеличивать свой совокупный капитал на 0,625%. Если же увеличиваемая часть совокупного капитала составит 2 млн манатов, то управляющий может не увеличивать его дальше.

Ежегодные расходы на управление фондом не должны превышать 5% от размера его активов.

Согласно правилам, инвестиционные фонды могут создаваться 5 видов: инвестфонды долговых инструментов, инвестфонды вложений, смешанные инвестиционные фонды, фонды недвижимого имущества и индексов. Для каждого из них

определены требования по структуре и составу активов.

А.Мамедов

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Тэги: ФОНДЫ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]