MBNP установила минимальный капитал для инвестфондов в 500 тыс. манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана утвердила правила формирования капитала инвестиционных фондов, регулирования их активов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.

Согласно правилам, минимальный уставный капитал фонда должен составлять 500 тыс. манатов. Уставный капитал юридического лица, осуществляющего управление инвестиционным фондом должен составлять 125 тыс. манатов.

В случае если активы управляющей компании превышают 10 млн манатов, за каждые 200 тыс. манатов, превышающие данную сумму, она обязана увеличивать свой совокупный капитал на 0,625%. Если же увеличиваемая часть совокупного капитала составит 2 млн манатов, то управляющий может не увеличивать его дальше.

Ежегодные расходы на управление фондом не должны превышать 5% от размера его активов.

Согласно правилам, инвестиционные фонды могут создаваться 5 видов: инвестфонды долговых инструментов, инвестфонды вложений, смешанные инвестиционные фонды, фонды недвижимого имущества и индексов. Для каждого из них

определены требования по структуре и составу активов.

А.Мамедов