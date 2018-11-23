MBNP установила минимальный капитал для инвестфондов в 500 тыс. манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана утвердила правила формирования капитала инвестиционных фондов, регулирования их активов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.
Согласно правилам, минимальный уставный капитал фонда должен составлять 500 тыс. манатов. Уставный капитал юридического лица, осуществляющего управление инвестиционным фондом должен составлять 125 тыс. манатов.
В случае если активы управляющей компании превышают 10 млн манатов, за каждые 200 тыс. манатов, превышающие данную сумму, она обязана увеличивать свой совокупный капитал на 0,625%. Если же увеличиваемая часть совокупного капитала составит 2 млн манатов, то управляющий может не увеличивать его дальше.
Ежегодные расходы на управление фондом не должны превышать 5% от размера его активов.
Согласно правилам, инвестиционные фонды могут создаваться 5 видов: инвестфонды долговых инструментов, инвестфонды вложений, смешанные инвестиционные фонды, фонды недвижимого имущества и индексов. Для каждого из них
определены требования по структуре и составу активов.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»