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ТЭК 23.11.2018 17:33

Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017г

Цена нефти Brent в пятницу усилила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года, сообщает агентство Bloomberg.

К 17:30 январский фьючерс на Brent подешевел на $2,47 (3,95%), до $60,13 за баррель. До этого цена опускалась до $59,98.

Падение цен на нефть ускорилось после того, как Саудовская Аравия в четверг дала понять, что производство нефти в ноябре, вероятно, обновило рекорд.

В течение дня Brent пробила уровень поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен. Падение этого уровня обычно провоцирует закрытие "длинных" позиций (ставок на повышение цен) крупных банков и хедж-фондов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, BRENT, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]