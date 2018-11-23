Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017г

Цена нефти Brent в пятницу усилила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года, сообщает агентство Bloomberg.
К 17:30 январский фьючерс на Brent подешевел на $2,47 (3,95%), до $60,13 за баррель. До этого цена опускалась до $59,98.
Падение цен на нефть ускорилось после того, как Саудовская Аравия в четверг дала понять, что производство нефти в ноябре, вероятно, обновило рекорд.
В течение дня Brent пробила уровень поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен. Падение этого уровня обычно провоцирует закрытие "длинных" позиций (ставок на повышение цен) крупных банков и хедж-фондов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»