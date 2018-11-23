Почти 2 млн запросов об убежище подали иммигранты в ФРГ с 2013 года

Власти Германии за последние пять лет получили 1,8 млн ходатайств от иммигрантов о предоставлении убежища, передает в пятницу немецкая газета "Бильд".
По данным издания, с 2013 года наблюдался резкий рост числа запросов о предоставлении убежища в Германии. Так, пять лет назад около 123 тыс. человек запросили убежище в Германии, тогда как в 2015 году это число составляло уже 723 тыс.
На первом месте среди стран, откуда в Германию прибывают иммигранты, находится Сирия. Помимо этого, в Германию стремятся иммигранты из Ирака и Афганистана.
Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что большой приток иммигрантов в Германию имеет крайне негативное влияние на политику страны и немецкое общество.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»