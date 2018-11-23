Лавров заявил о необходимости скорейшего завершения расследования дела Хашкаджи

Россия ждет скорейшего вынесения вердикта по делу саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, отмечает конструктивность работы Эр-Рияда в этом расследовании, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Необходимо завершить как можно скорее расследование. Мы отмечаем, что саудовские власти это расследование проводят, отмечаем то, что они сотрудничают и с турецкими властями, и будем ждать скорейшего вынесения окончательного вердикта", - заявил он на пресс-конференции в Риме.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Во время убийства Дж.Хашкаджи в генконсульстве находилась официальная делегация из Эр-Рияда, члены которой связаны с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.