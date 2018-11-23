Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 25 Ноя 12° 26 Ноя 12°

Дальнее зарубежье 23.11.2018 17:45

Лавров заявил о необходимости скорейшего завершения расследования дела Хашкаджи

Россия ждет скорейшего вынесения вердикта по делу саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, отмечает конструктивность работы Эр-Рияда в этом расследовании, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Необходимо завершить как можно скорее расследование. Мы отмечаем, что саудовские власти это расследование проводят, отмечаем то, что они сотрудничают и с турецкими властями, и будем ждать скорейшего вынесения окончательного вердикта", - заявил он на пресс-конференции в Риме.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Во время убийства Дж.Хашкаджи в генконсульстве находилась официальная делегация из Эр-Рияда, члены которой связаны с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


Похожие новости


Лавров обсудит во Франции иранскую ядерную сделку, Сирию и ДРСМД - МИД РФ Намерение США выйти из ДРСМД является вызовом для безопасности России и Белоруссии - Лавров Лавров посетит Италию и Португалию на следующей неделе - МИД РФ Страны ОДКБ согласны в необходимости сохранения ДРСМД - Лавров В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров До стабилизации ситуации в Армении переговоры по Карабаху вряд ли активизируются - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]