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Дальнее зарубежье 23.11.2018 20:34

Берн не предоставил Москве доказательств активности российской разведки в Швейцарии - посол

Швейцарские власти до сих пор не представили российской стороне доказательства существенной активности в стране разведки РФ, заявил в пятницу посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

"По состоянию на сегодняшний день, Швейцария не предоставила каких бы то ни было доказательств", - сказал он в интервью швейцарской телерадиокомпании РТС.

По мнению посла, теперь следует отказаться от подобного рода обвинений.

"Когда речь заходить о России (о предполагаемых операциях российской разведки - ИФ), то вместо предоставления доказательств нам всегда говорят слово "вероятно". Как и в случаях с хакерскими атаками", - добавил С.Гармонин.

РТС напоминает, что в адрес РФ звучали обвинения в шпионаже, направленного против Всемирного антидопингового агентства, а также - против химической лаборатории в Шпице. С.Гармонин в интервью эти обвинения отверг.

В середине сентября швейцарское издание "Тагес-Анцайгер" сообщило, что в Нидерландах были ранее задержаны двое россиян, которые подозревались в намерении осуществлять слежку за химической лабораторией в Шпице.

Издание отметило, что лаборатория занималась анализом образцов вещества по "делу Скрипалей". На следующий день появилась информация о том, что предполагаемые сотрудники разведки РФ также подозреваются в шпионаже в отношении европейской штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне.

Задержанные россияне были впоследствии отпущены на свободу.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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